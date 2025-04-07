Москва, 7 апреля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Российская и азербайджанская стороны ищут компромисс по вопросу восстановления работы Русского дома в Азербайджане. Об этом 7 апреля на пресс-конференции сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

РИА Новости

«Мы продолжаем искать компромисс с азербайджанской стороной. И азербайджанская сторона, и мы настроены конструктивно и довольно оптимистично, что мы всё-таки компромисс найдем, и полноформатная работа будет восстановлена», ― заявил глава федерального агентства.

Он подчеркнул, что Русский дом «не занимался никогда никакой политикой», это были культурные обмены. При этом он напомнил, что в межправительственном соглашении о деятельности информационно-культурных центров 1997 года однозначно сказано, что этот центр должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица в Азербайджане. По его словам, Россия и Азербайджан ранее обсуждали формат регистрации Русского дома: в качестве юридического лица или НКО.

«Мы искали какой-то способ сделать это с нашими партнерами в Азербайджане. Пока что мы этот способ не нашли, но это обсуждается», ― добавил Примаков.

Как передавало ИА Регнум, МИД Азербайджана в феврале потребовал закрыть Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку. Его работу приостановили, со здания убрали таблички на русском языке.

Примаков уточнил, что Русский дом обязали освободить арендуемое помещение в течение 1,5 месяца из-за якобы планов арендодателя продать его в ближайшее время. Он добавил, что согласно азербайджанскому законодательству, центр нужно было зарегистрировать в качестве юридического лица, однако Баку игнорировал обращения Москвы о помощи в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия сожалеет о решении Азербайджана закрыть Русский дом и готова к диалогу по данному вопросу, в том числе в случае проведения контактов на высшем уровне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 марта сообщила, что Россия передала Азербайджану предложения по урегулированию ситуации с Русским домом в Баку. Она добавила, что Москва рассчитываем на конструктивный подход азербайджанской стороны и скорейший выход на компромиссное решение.

Дипломат также уточнила, что ситуацию с Русским домом обсуждали до этого во время визита председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Баку.

Матвиенко посетила столицу Азербайджана 16 марта. Ее принял президент страны Ильхам Алиев. Они в том числе обсуждали вопросы торгово-экономического и культурного сотрудничества между странами.