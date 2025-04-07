Москва, 7 апреля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Геологи «Роснефти» отметили свой профессиональный праздник. Он был учрежден в 1966 году в честь заслуг советских учёных в создании минерально-сырьевой базы страны. Геологи компании за последние пять лет открыли 37 месторождений и 847 залежей углеводородов с суммарными запасами по категории АВ1С1+В2С2 более 3,1 млрд тонн нефтяного эквивалента.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Геологи «Роснефти» открыли 37 месторождений углеводородов за пять лет

По итогам 2024 года геологическая служба «Роснефти» завершила испытание 62 скважин с успешностью 89%. Благодаря этому компании в 2024 г. удалось открыть семь месторождений и 97 новых залежей углеводородов с запасами в 0,2 млрд т н. э. категории АВ1С1+B2С2. В результате запасы углеводородов «Роснефти» по российской классификации на конец 2024 г. составили 21,5 млрд т н. э. (категория АВ1С1+В2С2).

При участии геологов Тюменского нефтяного научного центра в 2024 году открыто два месторождения, одно из которых по величине запасов является крупным, и поставлены на баланс 29 новых залежей, реализовано геологическое сопровождение 830 нефтяных эксплуатационных скважин. Корпоративный институт в Томске провел 18,5 тысячи исследований образцов керна для научного сопровождения эффективности разработки месторождений.