Москва, 7 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. После триумфального рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина, который накануне забил 895-ю шайбу и стал самым результативным снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, спортсмена поздравили ведущие американские СМИ и мировые звёзды спорта и шоу-бизнеса. НХЛ разместила изображение Овечкина во всех официальных аккаунтах организации. Всемирное признание российского спортсмена не осталось без внимания проукраински настроенных пользователей социальных сетей, которые наводнили недовольными комментариями аккаунты Овечкина и страницы НХЛ.

AP/TASS

Вечером 6 апреля российский хоккеист Александр Овечкин поставил исторический рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Во втором периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс» нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в ворота противника, побив тем самым снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, у которого на счету 894 гола. Рекорд Гретцки продержался 26 лет.

После матча Овечкин поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет, а официальные аккаунты НХЛ заменили аватарки на изображения россиянина. Также свои поздравления Овечкину опубликовали ведущие американские СМИ и мировые звёзды спорта и шоу-бизнеса. Вместе с тем фанаты Александра Овечкина со всего мира стали оставлять трогательные поздравления спортсмену на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Триумф российского спортсмена и всеобщая радость за его исторический рекорд не остались без внимания со стороны проукраински настроенных пользователей социальных сетей. Они начали писать оскорбительные сообщения в адрес Овечкина на его личной страничке в Instagram, а также в официальных аккаунтах НХЛ. Аналогичная ситуация развернулась и в официальном аккаунте НХЛ в соцсети X (бывший Твиттер).

Социальные сети

«Ты никогда не станешь и наполовину такой легендой, как Гретцки! Тебя никогда не будут считать величайшим в хоккее», — написал в комментариях Джеймс Ралл, уличный художник из Нового Орлеана.

Когда другие пользователи справедливо поправили мужчину, отметив, что Овечкин уже стал легендой, Джеймс в ответ разразился русофобской тирадой: «Говорит русский, страна клоунов с диктатором-клоуном».

Социальные сети

Еще пара огорченных рекордом Овечкина женщин в грубой форме потребовали, чтобы спортсмен уехал из США. Другие пользователи быстро разглядели в недовольных дамах украинок и ответили им в ироничной манере: «Не завидуй, украинская шельма» и «Возвращайся на кухню, где тебе место».

Социальные сети

Другой пользователь Instagram с ником Фредерик Гринлайф и вовсе в комментариях на странице Овечкина обвинил Россию в нацизме. При этом на странице Фредерика опубликованы изображения свастики, Гитлера, а также написана фраза «Слава Украине» (внесён Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов) — лозунг членов националистических украинских организаций ОУН и УПА (экстремистские организации, деятельность которых запрещена в РФ), которые во время Великой Отечественной войны воевали на стороне гитлеровской Германии.

Социальные сети

В соцсети Х (бывший Твиттер) некоторые агрессивно настроенные пользователи с флагами Украины в аккаунтах также не скупились на грубости, называя капитана «Вашингтон Кэпиталз» оскорбительными словами и обвиняя в различных преступлениях.

Примечательно, что и там проукраинских активистов высмеяли и не восприняли всерьез.