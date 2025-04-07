Москва, 7 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, однако для этого предстоит решить ряд вопросов. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Дмитрий Песков

«Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал», — сказал официальный спикер Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, речь идёт о неподконтрольности киевского режима, а также невозможности украинских властей контролировать действия экстремистских и националистических подразделений. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что ВС России наносят удары исключительно по военной инфраструктуре на территории Украины, по социальным зданиям никаких ударов не наносится.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора Путин и президент США Дональд Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. Путин указал, что необходимо устранить первопричины конфликта, а также соблюсти законные интересы России в сфере безопасности.

Глава российского государства также поддержал предложение американского коллеги о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин отдал военным соответствующее распоряжение и уточнил, что для недопущения эскалации украинского конфликта нужно полностью прекратить поставки военной помощи Украине.

Несмотря на публичное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о присоединении к договорённости, ВСУ уже в ночь на 19 марта атаковали беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае, вызвав масштабный пожар. В дальнейшем украинские бойцы продолжили систематические удары по российским энергетическим объектам.

1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Москва полностью соблюдает мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, российская сторона также передала помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу список критических объектов, которые атаковали ВСУ в период действия 30-дневного прекращения огня.