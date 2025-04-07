Москва, 7 апреля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Дата начала следующих переговоров с США пока неизвестна, однако есть чёткое понимание обеих сторон, что эти переговоры должны продолжаться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press

6 апреля спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, недавно посетивший США, заявил, что новые контакты между Москвой и Вашингтоном возможны уже на следующей неделе.

«Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем», — прокомментировал Песков его слова.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля Дмитриев также сообщил, что провёл в Вашингтоне встречи с представителями администрации Белого дома. Он отметил, что американская сторона слышит позицию России и настроена на решение всего спектра вопросов, касающихся отношений двух стран. Позже госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что встречался с Дмитриевым в Вашингтоне для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

В тот же день Песков отметил, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с США. Он добавил, что ведётся кропотливая работа по разным каналам связи с американской стороной. Спикер Кремля также напомнил, что президент РФ Владимир Путин остаётся открытым для диалога со своим американским коллегой.