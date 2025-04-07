Песков: ситуация в мировой экономике полна негативных ожиданий
Песков: ситуация в мировой экономике после решения США по пошлинам перегружена
Москва, 7 апреля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Неспокойная и напряжённая ситуация, полная негативных ожиданий, складывается в мировой экономике в связи с решением США по введению пошлин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Комментируя колебания цен на нефть, он отметил, что для России, для пополняемости её бюджета это очень важный показатель.
«И, конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединённых Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что ситуация в мировой экономике «полна такими негативными ожиданиями» и со стороны экспертов, и со стороны игроков на рынках.
Российские экономические власти внимательно отслеживают ситуацию и будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны, подчеркнул Песков.
Согласно данным торгов 7 апреля, стоимость фьючерса на июньские поставки нефти Brent опустилась на лондонской бирже ICE ниже $63 за баррель. Такое произошло впервые с 12 апреля 2021 года. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае опустился в цене почти до $59 за баррель.
Согласно решению президента США Дональда Трампа, с 9 апреля начнут действовать пошлины в отношении товаров из 185 стран. В ответ Китай с 10 апреля введёт дополнительные тарифы на всю продукцию из США. Ответные меры готовят и в Евросоюзе — в ближайшие дни там хотят одобрить первый пакет контрмер на сумму $28 млрд.
В связи с обострением торгового противостояния Вашингтона и Пекина на фондовых биржах по всему миру наблюдается обвал котировок. В ООН предупредили о вступлении мировой торговли в критическую фазу из-за американских пошлин.