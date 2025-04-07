Москва, 7 апреля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Неспокойная и напряжённая ситуация, полная негативных ожиданий, складывается в мировой экономике в связи с решением США по введению пошлин. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Комментируя колебания цен на нефть, он отметил, что для России, для пополняемости её бюджета это очень важный показатель.

«И, конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединённых Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что ситуация в мировой экономике «полна такими негативными ожиданиями» и со стороны экспертов, и со стороны игроков на рынках.

Российские экономические власти внимательно отслеживают ситуацию и будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны, подчеркнул Песков.

Согласно данным торгов 7 апреля, стоимость фьючерса на июньские поставки нефти Brent опустилась на лондонской бирже ICE ниже $63 за баррель. Такое произошло впервые с 12 апреля 2021 года. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае опустился в цене почти до $59 за баррель.

Согласно решению президента США Дональда Трампа, с 9 апреля начнут действовать пошлины в отношении товаров из 185 стран. В ответ Китай с 10 апреля введёт дополнительные тарифы на всю продукцию из США. Ответные меры готовят и в Евросоюзе — в ближайшие дни там хотят одобрить первый пакет контрмер на сумму $28 млрд.

В связи с обострением торгового противостояния Вашингтона и Пекина на фондовых биржах по всему миру наблюдается обвал котировок. В ООН предупредили о вступлении мировой торговли в критическую фазу из-за американских пошлин.