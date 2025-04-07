Москва, 7 апреля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут ежедневные атаки на энергоинфраструктуру России, за прошедшие сутки Киев шесть раз атаковал объекты энергетики в пяти регионах страны. Об этом 7 апреля сообщило Минобороны РФ.

РИА Новости

«Киевский режим в нарушение российско-американских договорённостей о прекращении с 18 марта т. г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

В результате атаки украинского дрона по энергообъекту филиала ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС произошло отключение высоковольтной линии. Также киевский режим нанёс удар с помощью БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго», отключилась высоковольтная линия, без электроснабжения оставалось около 1000 потребителей в Мясниковском районе.

В Воронежской области в результате атаки украинского беспилотника по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» без электроснабжения оставались потребители в селе Калинино Борисоглебского района. В Херсонской области ВСУ атаковали электроподстанцию «Виноградово» филиала ПАО «Россети» — Таврическое ПМЭС.

В Донецкой Народной Республике в результате артиллерийского обстрела ВСУ по электроподстанции ГУП ДНР «РЭК» произошло отключение трансформатора с возгоранием. Без электроснабжения осталось коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» в Донецке. В Брянской области 7 апреля при обстреле со стороны украинских формирований была отключена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

Днём ранее, 6 апреля, украинские формирования атаковали энергетическую инфраструктуру в четырёх регионах России. В Крыму дрон ВСУ повредил высоковольтную линию. В Брянской области украинские беспилотники атаковали три энергообъекта, оставив без электроснабжения абонентов в Севском и Суземском районах.

В Ростовской области из-за удара вражеского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии. В Воронежской области украинские дроны дважды повредили надземный стальной газопровод низкого давления.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу американского коллеги Дональда Трампа о 30-дневном взаимном моратории России и Украины на удары по энергетической инфраструктуре. Путин сразу дал соответствующие указания Вооружённым силам РФ.

Несмотря на публичное заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о присоединении к договорённости, ВСУ уже в ночь на 19 марта атаковали беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае, вызвав масштабный пожар. В дальнейшем украинские бойцы продолжили систематические удары по российским энергетическим объектам. 5 апреля Минобороны РФ отметило кратный рост числа атак ВСУ на российские энергообъекты. За сутки они нанесли 14 таких ударов в семи регионах России.