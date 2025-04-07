Москва, 7 апреля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Проведение матчей между НХЛ и КХЛ является лишь одной из идей для возможного обдумывания, конкретных предложений по этой теме пока нет. Об этом 7 апреля в ходе ежедневного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Щербак/ТАСС

«Нет, пока здесь нет никакой конкретики. Нам нечего пока сказать в этом плане. Давайте не забывать, это была лишь одна из идей для возможного обдумывания», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в этом вопросе есть множество нюансов, которые требуют решения.

Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист Александр Овечкин заявил, что возможный матч между российскими и американскими игроками Континентальной и Национальной хоккейных лиг — это первый шаг к отмене несправедливых, неспортивных ограничений. Овечкин назвал это большим спортивным событием для фанатов этого вида спорта в России и США и подчеркнул, что обе страны воспитали большое количество легендарных игроков, известных во всём мире.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились о проведении в странах матчей между НХЛ и КХЛ. В тот же день вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поддержал предложение провести хоккейные матчи с игроками КХЛ для сближения двух стран.

На следующий день, 19 марта, глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российское ведомство приступило к проработке проведения матча между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ. Однако даты проведения игр Дегтярев не назвал.