Москва, 7 апреля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не звонил российскими нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, чтобы поздравить его с рекордом. Об этом 7 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС

«Пока по телефонному разговору с Овечкиным ничего сказать не можем, его пока не было», ― указал Песков.

При этом он напомнил, что глава государства направил Овечкину поздравительную телеграмму. По словам Пескова, это свидетельствует о том, что президент высоко ценит спортивный результат хоккеиста.

На вопрос о том, началась ли работа по играм между игроками НХЛ и КХЛ, представитель Кремля отметил, что «здесь нет конкретики».

«Нам нечего сказать. Давайте не забывать, это была лишь одна из идей для возможного обдумывания. Там тоже много нюансов, у всех свои графики», — указал Песков.

Песков добавил, что президент России всю неделю будет работать в Кремле. На 7 апреля у него запланировано много встреч. В частности, глава государства заслушает доклад генерального директора «Аэрофлота» Сергея Александровского.

«Путин традиционно с большим вниманием относится и к результатам деятельности компании, и к тем возможным текущим проблемам, которые на повестке дня у компании, и всегда принимает в этом участие. Вот сегодня Александровский как раз доложит президенту о том, что происходит, как развивается дальше наш «Аэрофлот», ― сообщил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин телеграммой поздравил хоккеиста Александра Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Глава государства отметил, что Овечкину удалось обойти легендарных мастеров лиги, а его победы на мировых и национальных турнирах наряду с множеством других ярких, уникальных свершений вошли в летопись отечественной школы хоккея.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 гола. Это произошло во втором периоде гостевого матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился счётом 1:4 в пользу нью-йоркцев.

18 марта в ходе телефонного разговора президент России и его американский коллега Дональд Трамп детально обсудили ситуацию на Украине и подтвердили обоюдную приверженность мирному урегулированию. Лидеры также обсудили двусторонние отношения стран. При этом обе стороны договорились о проведении в России и США матчей между НХЛ и КХЛ.

В тот же день вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поддержал предложение провести хоккейные матчи с игроками КХЛ для сближения двух стран.

В кругах, приближённых к Континентальной хоккейной лиге, не исключили, что в чемпионате может появиться американский клуб. При этом президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в сезоне-2025/26 состав клубов — участников КХЛ останется таким же, как в текущем сезоне.