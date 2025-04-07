Москва, 7 апреля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Россия находится в постоянном контакте с иранской стороной по теме ядерной сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Vladimir Andreev/Global Look Press Дмитрий Песков

«Мы находимся в постоянной консультации с нашими иранскими партнёрами, в том числе и по теме ядерной сделки. Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу. Этот процесс будет продолжаться, в том числе и в ближайшее время», — отметил он.

Спикер Кремля также добавил, что Москва готова приложить все усилия для дипломатического решения данной проблемы.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта президент США Дональд Трамп предупредил Иран о масштабных бомбардировках, если Тегеран откажется выполнять договорённости по ядерной программе. При этом он отметил, что стороны поддерживают контакт.

5 апреля иранский президент Масуд Пезешкиан подчеркнул, что его страна готова к конструктивным переговорам с США на равных, но не потерпит давления. Он также обратился к гражданам с призывом к единству и служению родине.

6 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что нет смысла вести прямые переговоры с США, так как американская сторона постоянно угрожает применением силы. Он также обвинил в Вашингтон в противоречивых заявлениях.