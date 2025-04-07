Москва, 7 апреля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России наносят удары только по военным целям и никогда не бьют по социальным объектам, заявил 7 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления руководителей киевского режима о гибели нескольких детей при ударе по объекту в Кривом Роге. Песков отметил, что следует ориентироваться на сообщения Министерства обороны РФ.

«Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам, по объектам социальной инфраструктуры не наносится», — заявил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля в Минобороны сообщили, что в результате ракетного удара российских войск по месту совещания командования ВСУ и западных инструкторов в Кривом Роге было ликвидировано до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.

В Киеве в свою очередь заявили, что в результате данного удара погибли 20 человек, в том числе девять детей. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что его «неприятно удивила» реакция США на этот удар.

В Минобороны неоднократно подчёркивали, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам киевского режима или связанной с ними инфраструктуре.