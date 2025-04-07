Анкара, 7 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Турция c 8 апреля приостановит экспорт лимонов. Об этом 7 апреля сообщило министерство торговли республики.

Norbert Eisele-Hein/Global Look Press

«В координации с министерством сельского и лесного хозяйства министерство торговли приняло решение временно остановить экспорт лимонов с 8 апреля в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке», — сказано в сообщении.

Речь идет о продукции из южных провинций Турции — Мерсин, Адана и Хатай, отметила также пресс-служба.

Объём экспорта лимонов из Турции в 2024 году составил 357 млн долларов. Страна занимает шестое место в мире по этому показателю.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года представители российской таможни сообщили, что объёмы поставок мандаринов из Абхазии в РФ резко выросли. Было ввезено более чем на 20% продукции больше, чем годом ранее.

Представители турецких компаний ранее отмечали, что сталкиваются с трудностями на российском рынке из-за увеличивающейся конкуренции со стороны других государств. В качестве новых основных конкурентов они назвали Китай и Азербайджан.