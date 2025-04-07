Москва, 7 апреля, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель председателя правительства Республики Коми Антон Виноградов был арестован в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

rkomi.ru Антон Виноградов

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виноградова Антона Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере), на срок 1 месяц 30 суток», — сказано в публикации пресс-службы в Telegram-канале.

Если суд признает Виноградова виновным в получении взятки, ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. По информации источника «Коммерсанта», фигурант был задержан в Москве, куда он переехал после того, как сложил свои полномочия в феврале 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля уголовное дело в отношении экс-заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева о получении взятки и хранении оружия поступило в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону. Сумма взятки Кушнареву должна была составить 93 млн рублей — 3% от освоенных дававшей ее коммерческой организацией бюджетных средств. Экс-чиновника задержали при передаче ему первой части взятки в размере 27 млн рублей.

15 марта экс-замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко арестовали по обвинению в получении взятки. Тимошенко будет находиться под стражей до 13 мая. Ему инкриминируют совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, «Получение взятки в особо крупном размере».