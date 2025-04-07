Москва, 7 апреля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Мирный житель курского села Плёхово погиб в результате обстрела, совершённого польскими наёмниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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О произошедшем в селе следователям рассказала местная жительница, состоявшая в родстве с погибшим.

«Женщина сообщила, что польские наёмники совершали обстрелы в жилом секторе села Плёхово. В результате данных преступлений погиб брат её супруга», — уточнила Петренко, которую процитировала пресс-служба СК.

В рамках дела, возбуждённого по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), проводятся следственные действия. Следователи намерены установить и привлечь к ответственности причастных к преступлению, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, российские следователи фиксируют и расследуют многочисленные преступления, совершённые украинскими подразделениями в ходе незаконного вторжения в Курскую область. О действиях бойцов и наёмников ВСУ правоохранителям рассказывают мирные жители.

Так, 6 апреля СК возбудил уголовное дело по факту убийства ВСУ мирного жителя хутора Дмитрюков в Суджанском районе. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили во время осмотра хутора, в середине марта освобождённого ВС РФ.