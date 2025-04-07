Москва, 7 апреля, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Сплоченность участников акции «Бессмертный полк» сейчас имеет особое значение, поскольку во многих странах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Кремля в телеграмме участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Такая сплочённость, верность правде приобретают особое значение в наше непростое время, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе», — цитирует Кремль слова президента Владимира Путина.

Глава государства отметил, что в шествиях «Бессмертного полка» участвуют сотни тысяч людей во всём мире, которые стремятся внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия.

Президент выразил уверенность в том, что на форуме участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с организацией общественных мероприятий, приуроченных к юбилею Великой Победы, и пожелал им удачи.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос включения акции «Бессмертный полк» в программу празднований 9 Мая еще не решен, а информация будет сформулирована и доведена до граждан позже.

Напомним, в 2024 году центральный штаб «Бессмертного полка России» решил не проводить традиционное шествие из-за угроз общественной безопасности. Почтить память героев каждый мог другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая — в период перед празднованием Дня Победы.