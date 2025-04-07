Москва, 7 апреля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. На сервисе «Мосбилет» рассказали о самых популярных спектаклях московских театров на май. На большинство постановок билеты уже почти полностью раскуплены.

Артем Геодакян/ТАСС

Одной из самых интересных и востребованных постановок стала «Смерть Тузенбаха» в Театра на Бронной. Его худрук Константин Богомолов представил новую интерпретацию чеховских «Трех сестер». Так, персонажи классической пьесы окажутся в новом времени и обстоятельствах.

В спектакле «Смерть Тузенбаха» персонажи классической пьесы оказываются в новом времени и обстоятельствах. Постановка представляет собой и детектив, и мелодраму, и документальную фантазию, отмечает «Комсомольская правда».

Ещё одна популярная постановка — «Плохие хорошие» в Театре им. А. С. Пушкина. Её представил художественный руководитель театра Евгений Писарев, а одну из главных ролей сыграет Виктория Исакова.

Также зрителей приглашают на «Евгения Онегина» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Эта опера Петра Ильича Чайковского является для театра знаковой, поскольку это был первый спектакль Станиславского. В новом спектакле перед гостями предстанет «Онегин» XXI века.

А в Театре Ермоловой зрителей ждёт постановка «Белые ночи». В ней предстают герои одноименной повести Фёдора Достоевского.

«Мосбилет» — официальный сервис продажи билетов на портале mos.ru, с помощью которого можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения, подведомственные столичному департаменту культуры, без комиссии и наценок.