Москва, 7 апреля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Моральное состояние бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) можно охарактеризовать как «бардак, брехня и воровство». Об этом заявил украинский военнопленный Руслан Мелещенко, слова которого передаёт Минобороны РФ.

Кадр из видео Руслан Мелещенко

«Ни комиссии, ни учебной подготовки — ничего. В окопе обстреляли — контузило три раза. Пришли ваши. У меня в роте — 50+. Они второй раз на позиции не хотели идти. Так что бардак, брехня, воровство», — отметил он.

По словам Мелещенко, командование ВСУ плохо планирует боевые действия, в связи с чем среди украинских военнослужащих большое количество раненых, а также попавших в плен. При этом катастрофическую нехватку бойцов компенсируют за счёт «выхватывания возрастного населения» украинскими военкоматами.

Пленный также рассказал, что его самого мобилизовали, когда принесли ему повестку прямо на работу. Он также уточнил, что медкомиссия была организована формально, а один врач на ней расписывался за двоих.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский пленный Артём Кабанов рассказал, что находящиеся на передовой военнослужащие ВСУ через медиков получают доступ к амфетамину. Сначала им предлагают наркотик бесплатно, но затем они, привыкая, начинают покупать за деньги. Доставку осуществляет украинская «Новая Почта», а военное командование прикрывает эти действия. По его словам, около 30% бойцов употребляли амфетамин, медики предлагали им наркотик, чтобы они держались и чувствовали себя бодрыми.