В центре Киева взорвался автомобиль
«Страна. ua»: в центре Киева у метро «Олимпийская» взорвался автомобиль
Киев, 7 апреля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. В центре Киева около здания станции метро «Олимпийская» взорвался автомобиль. Об этом 7 апреля сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные источники.
«В Киеве около метро «Олимпийская» взорвалось авто, сообщают местные паблики. Сейчас авто горит во дворе жилого дома на Антоновича», — сказано в публикации издания в Telegram-канале.
Позже в канале появилась информация о задержании мужчины на месте происшествия, однако пока непонятно, связан ли он с инцидентом. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, электромобиль Nissan Leaf мог загореться из-за короткого замыкания электрических батарей, звук которого приняли за взрыв. Местные власти на данный момент ситуацию не комментировали.
Как передавало ИА Регнум, 4 апреля в Днепропетровске на востоке Украины произошёл взрыв автомобиля, в результате которого пострадал чиновник. Причины и обстоятельства инцидента при этом не уточняются. Однако на опубликованных в Сети фотографиях видно, что взрыв пришёлся в основном на переднюю часть транспортного средства, также значительно повреждено лобовое стекло.
Ранее, 20 марта, ещё один автомобиль взорвался в украинском городе Ровно. Отмечалось, что сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое перевозили в транспортном средстве. В результате пострадали водитель и пассажир. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.