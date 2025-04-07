Москва, 7 апреля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Причиной смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя ― Павел Ивлев) стала лёгочная инфекция. К такому заключению пришли медики Таиланда, сообщил директор артиста Марк Яровный.

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«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей ― лёгочная инфекция», ― написал он в Telegram-канале.

По словам Яровного, тело рэпера отправят в Россию вечером 8 апреля, в Москве оно будет утром 9 апреля. Менеджер добавил, что после транспортировки станут известны дата и место прощания, церемония которого будет открытая.

Как передавало ИА Регнум, рэпера 27 марта экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

Вечером 4 апреля Паша Техник скончался в Таиланде. Ранее в этот же день исполнитель пережил клиническую смерть.

Бывшая жена артиста Ева Карицкая пообещала наказать тех, кто причастен к его кончине. Она считает виновным в смерти музыканта наркодилера по имени Эдик. По ее словам, именно этот человек напоил рэпера алкоголем и накачал наркотическими веществами, хотя знал, что он закодирован. Она также негативно высказалась в отношении его последней девушки Кристины, которая исчезла, когда стало известно о смерти артиста.

31 марта Карицкая сообщала, что у Техника почти на 100% поражены легкие и была выявлена пневмония. Причиной могла стать бактериальная инфекция. В больнице давали не очень благоприятный прогноз на фоне серьёзного поражения печени и других органов. Музыканта подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Прощание с рэпером Пашей Техником пройдёт в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово. Мать музыканта пожелала, чтобы прощание с ним прошло в той же церкви, в которой его крестили.