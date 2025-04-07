Курск, 7 апреля, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил освобождённые российскими военными сёла Малая Локня и Погребки в Суджанском районе. Снятые на месте кадры он опубликовал в Telegram-канале.

Кадр из видео

По словам главы региона, для восстановления приграничья предстоит проделать огромную работу. Сейчас всё здесь напоминает о тяжёлых боях, в сёлах мало что уцелело.

«На месте большинства домов торчат печные трубы. Военные рассказывают, что окапывались нацисты здесь крепко, но их это всё равно не спасло», — написал Хинштейн.

Он отметил, что в Малой Локне символом героизма стала исправительная колония, которую в августе 2024 года обороняли подразделения под командованием Героя России подполковника Сергея Чебнёва с позывным Отмель. Они держали круговую оборону 12 дней и не дали противнику прорваться к Курской АЭС.

В Погребках Хинштейн побывал возле церкви, разрушенной украинскими войсками. Кроме того, в селе он встретился с американским журналистом Патриком Ланкастером, получившим российское гражданство.

В приграничье, добавил Хинштейн, активно работают сапёры — земля здесь буквально усеяна боеприпасами. Военные ВСУ при отступлении минировали жилые дома, автомобили и даже кладбища, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, село Погребки российские военные освободили 26 февраля, село Малая Локня — 9 марта.

В марте президент Владимир Путин заявил, что российские военные завершают разгром украинских формирований в курском приграничье. Он отмечал, что ВС РФ один за другим освобождают населённые пункты в окрестностях Суджи.

Минобороны РФ информировало, что только за период с 8 по 14 марта было освобождено 28 населённых пунктов в Курской области, включая Суджу.