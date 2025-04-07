Москва, 7 апреля, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Организаторы платформы «Русофобы» дополнили список организаций и общественных движений, действующих против интересов России. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба проекта.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

На портале появились сведения о руководителях абхазской «Нужной газеты», «Конгресса Ойрат-Калмыцкого народа» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), движения «Малиновый Клин — Independent Kuban» (организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована), «Бурятского национального движения» и «Фонда Свободная Якутия» (организация, признанная в РФ нежелательной, НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

«Большинство из них выступают за отделение от России своих регионов, что вытекает из западной концепции, что России многовато территории и её надо распилить на части, чтобы потом было проще прибрать к рукам богатые ресурсы», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, платформа «Русофобы» была создана в марте инициативной группой, состоящей из ветеранов СВО и патриотически настроенных граждан. Россияне должны знать врагов страны в лицо, отмечали организаторы.

На сайте движения список русофобов представлен в виде фотографий с именами и описанием сферы деятельности и конкретных действий, которые стали причиной попадания в перечень. Список пополняется еженедельно.

В июне 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью главреду ИА Регнум Марине Ахмедовой заявила, что русофобия на Западе была всегда и заказ на неё выполняется там из века в век. Захарова отметила, что сегодня эти функции выполняют иноагенты или те, кто много лет говорил, что придерживается якобы либеральных и прозападных взглядов.

27 января президент России Владимир Путин заявил, что в странах Европы русофобию продвигают как официальную политику. В частности, в странах Прибалтики множество людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, напомнил глава государства.