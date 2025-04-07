Орел, 7 апреля, 2025, 11:50 — ИА Регнум. ФСБ в Орловской области задержала сторонника украинской террористической организации за призывы к сотрудничеству с ВСУ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

Кадр из видео

«Россиянин разместил в администрируемом им Telegram-канале ряд видеороликов, пропагандирующих идеи терроризма и оправдывающих лиц, причастных к совершению террористических актов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Задержанный, являясь сторонником украинской террористической организации и ранее находясь в Московском регионе, призывал российских военнослужащих сотрудничать с ВСУ. Он был доставлен из Орловской области в Москву и арестован.

«Свою вину признаю, в своих действиях искренне раскаиваюсь. Хочу предостеречь других от подобных ошибок», — сказал мужчина на видео, распространенном ведомством.

Ранее второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Орловской области к 15 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Было установлено, что осужденный, являясь подписчиком Telegram-каналов украинских террористических организаций, в течение 2023–2024 годов переводил деньги, которые в дальнейшем использовались для закупки дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля ФСБ в Херсонской области задержала россиянку по подозрению в финансировании ВСУ. Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»), а задержанную по решению суда отправили под арест.