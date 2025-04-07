Вашингтон, 7 апреля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Подводная лодка «Пермь» проекта 885М «Ясень-М», спущенная на воду в Мурманске, возьмёт на вооружение тактическое ядерное оружие, пишет американский журнал The National Interest.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Авторы материала указывают, что шестой атомный подводный крейсер, пополнивший Военно-морской флот России, оснащён гиперзвуковой ракетой «Циркон».

«В отличие от своих предшественников ещё советской разработки, подлодки «Ясень/Ясень-М» имеют многоцелевую функцию: помимо поисково-ударных задач, они могут поражать морские и сухопутные цели крылатыми ракетами вертикального пуска», ― говорится в статье.

Субмарины могут нести ядерное оружие, что приравнивает их к ПЛАРБ (атомным подлодкам, вооружённым баллистическими ракетами стратегического назначения. ― Прим. ред.).

Подлодки разрабатывались с конца 1980-х годов для замены проекта 971 «Щука-Б». После распада СССР проект продвигался медленно, но в конце 2000-х годов была осуществлена глубокая модернизация. «Ясень-М» получил обновлённую электронику и новый реактор, снижающий уровень шума.

Издание напомнило, что на данный момент три лодки «Ясень-М» ― «Северодвинск», «Казань» и «Архангельск» — служат на Северном флоте, две — «Красноярск» и «Новосибирск» ― на Тихоокеанском. С вводом «Перми» численность флота «Ясеней» в составе ВМФ РФ достигнет шести. Планируется строительство ещё трех лодок.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 марта во время посещения предприятия «Атомфлот» в Мурманске, которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов, разрешил спуск на воду подлодки «Пермь». Судно станет штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это шестой по счёту корабль семейства «Ясень», строительство которых ведёт ПО «Севмаш».

Подлодка должна в следующем году войти в состав Военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач. «Пермь», как и «Архангельск», является новейшей многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения.

Глава государства в тот же день заявил, что Россия будет делать всё, чтобы поддерживать статус мощной морской державы. По его словам, будет продолжаться строительство новых надводных и подводных кораблей, будут улучшаться их характеристики, чтобы они отвечали требованиям сегодняшнего дня. Они должны быть боеспособными, эффективными в ближайшей в полном смысле этого слова исторической перспективе, указал Путин.

Президент добавил, что корабли — это оружие, которое должно составлять основу стратегической безопасности РФ.