Москва, 7 апреля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. В Госдуме предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ и увеличить штраф за мат в общественных местах с 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Аксененко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Мы смогли вместе разработать при поддержке общественности и ряда юристов и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете… <…> считаем, что нужно увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики», — цитирует ТАСС слова Аксененко.

Он отметил, что для физлиц штрафы будут увеличены до 10 тыс. рублей. Также планируется в разы увеличить штрафы для юрлиц, организующих концерты исполнителей, использующих ненормативную лексику.

По словам сопредседателя правления Новосибирского отделения ВРНС Евгения Цыбизова, фиксировать нарушения законодательства правоохранителям помогут камеры видеонаблюдения.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы Андрей Ветлужских от партии «Единая Россия» предложил добиваться возбуждения дел по статье о мелком хулиганстве за мат на рабочем месте.