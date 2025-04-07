Москва, 7 апреля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в 2026 году поднимет потолок зарплат на 50 млн рублей. Также будет увеличена и нижняя отсечка («пол» общего объёма зарплат в команде). Об этом 7 апреля сообщил президент лиги Алексей Морозов.

Sergey Elagin/Global Look Press

Решение принято с учётом мнений руководителей клубов, заявил Морозов журналистам после заседания совета директоров КХЛ.

«Принято решение об увеличении пола и потолка зарплат. В сезоне-2025/26 меняется только пол — он составит 475 млн рублей, с сезона-2026/27 потолок будет повышен на 50 млн и составит 950 млн рублей, пол — 525 млн, в сезоне-2027/28 — потолок поднимется до 1 млрд рублей, пол — до 600 млн рублей», — сказал президент лиги.

Предполагается, что данная мера позволит снизить уровень расслоения в лиге, добавил Морозов.

Ранее «Спорт-Экспресс» со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что главные тренеры клубов КХЛ в сезоне 2024/25 годов заработали более 1 млрд рублей. Первое место в рейтинге занял главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв (90 млн рублей).

Как передавало ИА Регнум, в марте «Матч ТВ» со ссылкой на информированный источник сообщал, что в КХЛ может впервые появиться американский клуб. Собеседник телеканала связал это с улучшением отношений Москвы и Вашингтона. Сейчас в КХЛ выступают клубы из России, Белоруссии, Китая и Казахстана.

Морозов 7 апреля заявил, что в сезоне-2025/26 годов состав участников КХЛ останется таким же, как в текущем сезоне. Заявки от 23 клубов утверждены сразу на пять лет.