Москва, 7 апреля, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Мошенники стали заражать смартфоны россиян вредоносным ПО под видом оформления курьерской доставки. Об этом рассказала инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности «Газинформсервиса» Ирина Дмитриева в беседе с «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам эксперта, мошенники размещают под публикациями в сети заманчивые объявления с заголовками «Отдам даром дорогую технику», например предлагают бесплатно предоставить дорогой телевизор. Заинтересовавшихся злоумышленники пытаются перевести в личную переписку, эксплуатируя их любопытство и желание обогатиться.

«В личной переписке с жертвой мошенник предлагает встречу, создавая иллюзию доверительной сделки. Однако в день предполагаемой встречи «щедрый» мошенник сообщает о непредвиденных проблемах, которые препятствуют встрече, и предлагает отправить дорогой подарок курьерской доставкой. Для «отслеживания доставки» мошенник прикрепляет в переписку apk-файл, присылает трек-номер и инструкцию по установке приложения для отслеживания заказа. После установки файла на устройстве активируется вредоносное ПО, которое может красть данные, включаться в ботнет-сети для DDoS-атак, шифровать файлы с последующим вымогательством», — отметила Дмитриева.

Она призвала пользователей сети избегать предложений с «халявой» от незнакомцев, поскольку это чревато непредсказуемыми последствиями. По её словам, слишком выгодные предложения чаще всего являются обманом. Также эксперт настоятельно порекомендовала не скачивать файлы, присланные незнакомцами, и не переходить по сомнительным ссылкам.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Благодаря принятому закону у россиян появятся новые инструменты для защиты от злоумышленников. Например, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Кроме того, россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия.