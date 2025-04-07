Москва, 7 апреля, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Алексей Дружинин/РИА Новости

Глава государства отметил, что Овечкину удалось обойти легендарных мастеров лиги, а его победы на мировых и национальных турнирах наряду с множеством других ярких, уникальных свершений вошли в летопись отечественной школы хоккея.

«Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами», — указал Путин в поздравительной телеграмме.

Президент пожелал хоккеисту здоровья, удачи и боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 гола. Это произошло во втором периоде гостевого матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился счётом 1:4 в пользу нью-йоркцев.

В ходе церемонии, устроенной во время матча, Овечкин поблагодарил за свой результат родных и всех русских. В НХЛ его признали первой и единственной звездой игрового дня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рекорд Овечкина красивым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Овечкин — великий русский хоккеист.

До этого в Кремле отмечали, что следят за успехами Овечкина и болеют за него.

По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, Овечкин был великолепен. Он отметил, что величие в спорте начинается с таких игроков, как российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз».