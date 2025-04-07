КХЛ не планирует расширять состав участников в сезоне-2025/26
Москва, 7 апреля, 2025, 11:25 — ИА Регнум. В сезоне-2025/26 состав клубов — участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) останется таким же, как в текущем сезоне. Об этом сообщил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.
«Утверждён состав участников, это так же 23 клуба, ничего нового. Все прислали финансовые гарантии. Мы принимали заявки сразу на пять лет, понимаем, что клубы и руководство готовы с нами идти в долгий путь и нам не придётся утверждать каждый год состав участников. Если появятся новые клубы, нам придётся это сделать», — отметил он.
В текущем сезоне КХЛ представлено 23 команды, 12 из которых выступают в Восточной конференции, 11 — в Западной.
Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп детально обсудили ситуацию на Украине и подтвердили обоюдную приверженность мирному урегулированию. Лидеры также обсудили двусторонние отношения стран. При этом обе стороны договорились о проведении в России и США матчей между НХЛ и КХЛ.
В тот же день вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поддержал предложение провести хоккейные матчи с игроками КХЛ для сближения двух стран.
Позже, 19 марта, министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что российское ведомство начало прорабатывать проведение матча между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ. Однако даты предстоящих состязаний он пока не назвал.