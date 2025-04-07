Москва, 7 апреля, 2025, 11:25 — ИА Регнум. В сезоне-2025/26 состав клубов — участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) останется таким же, как в текущем сезоне. Об этом сообщил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.

Валерия Калугина/ТАСС Алексей Морозов

«Утверждён состав участников, это так же 23 клуба, ничего нового. Все прислали финансовые гарантии. Мы принимали заявки сразу на пять лет, понимаем, что клубы и руководство готовы с нами идти в долгий путь и нам не придётся утверждать каждый год состав участников. Если появятся новые клубы, нам придётся это сделать», — отметил он.

В текущем сезоне КХЛ представлено 23 команды, 12 из которых выступают в Восточной конференции, 11 — в Западной.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп детально обсудили ситуацию на Украине и подтвердили обоюдную приверженность мирному урегулированию. Лидеры также обсудили двусторонние отношения стран. При этом обе стороны договорились о проведении в России и США матчей между НХЛ и КХЛ.

В тот же день вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поддержал предложение провести хоккейные матчи с игроками КХЛ для сближения двух стран.

Позже, 19 марта, министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что российское ведомство начало прорабатывать проведение матча между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ. Однако даты предстоящих состязаний он пока не назвал.