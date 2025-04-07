Краснодар, 7 апреля, 2025, 11:21 — ИА Регнум. В Тимашевском районе Краснодарского края частично восстановили движение на поврежденном от украинского дрона участке железной дороги. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко после повреждения в результате падения беспилотника открыли для движения один из ж/д путей», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Согласно информации, частичное движение было восстановлено в 09:40 мск, а оставшиеся ремонтные работы на участке завершаются.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 апреля беспилотник, сбитый средствами ПВО, упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. В результате повреждения получили железная дорога и контактная сеть.

За ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 19 беспилотников ВСУ, 13 из которых были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре беспилотника — над Краснодарским краем и по одному — над Брянской областью и Крымом.