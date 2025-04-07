Вашингтон, 7 апреля, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о том, кому посвящает рекордный гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

AP/TASS

«Всей моей семье. Папе, брату, бабушкам, дедушкам, Вере Витальевне [Глаголевой], всем моим близким», — процитировал «Матч ТВ» Овечкина.

Советская и российская актриса Вера Глаголева скончалась в 2017 году. Она — мать жены Овечкина Анастасии Шубской и приходилась тёщей хоккеисту. Отец спортсмена Михаил Овечкин скончался в 2023 году. Старший брат Овечкина Сергей трагически погиб в 1990-е годы. Причиной его смерти стала авария, вызванная оторвавшимся тромбом.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин забил 895-ю шайбу во втором периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который стал для него 1487-м в лиге. Тем самым россиянин установил рекорд, обогнав по количеству забитых голов Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

После этого российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» признали первой и единственной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Как правило, по итогам игрового дня НХЛ присваивает звёзды трём лучшим игрокам.

Овечкин поблагодарил своих фанатов, членов команды, а также всех русских за поддержку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала красивым установление рекорда. Поздравил Овечкина и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, назвав его великим русским хоккеистом.

До этого в Кремле отмечали, что считают Овечкина выдающимся российским хоккеистом, за его успехами следят и за него болеют.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отметил, что величие в спорте начинается с таких игроков, как российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз». По его словам, Овечкин был великолепен.