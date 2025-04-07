Курск, 7 апреля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Мэр Курска Игорь Куцак покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщает «Ъ-Черноземье» со ссылкой на слова врио губернатора региона Александра Хинштейна во время оперативного заседания.

kursk-r38. gosweb. gosuslugi.ru Мэр Курска Игорь Куцак

«Мы разговаривали с Игорем Вячеславовичем, отговаривал от принятия такого решения, но мотивы, резоны, которые у Игоря Вячеславовича есть, ему не позволили передумать. Поэтому на текущей неделе пройдет заседание городского собрания депутатов Курска в соответствии с уставом. Они должны будут рассмотреть заявление главы города об отставке, назначить временно исполняющего обязанности», — цитирует издание слова Хинштейна.

Уточняется, что отставка мэра Курска связана с семейными обстоятельствами, в которых Куцак должен принимать «самое деятельное и активное участие».

Игорь Куцак занимал пост главы администрации Курска с 3 февраля 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля покинула свой пост врио главы минфина Курской области Инна Апонасенко, проработав на нем всего месяц.

Двумя днями ранее, 2 апреля уже глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева подала прошение об отставке по собственному желанию. Ранее чиновницу освистали на встрече с жителями района, когда она при обсуждении проблем населения начала рассказывать, что ее наградили медалью.