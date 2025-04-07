Москва, 7 апреля, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского охраняют бойцы британско-американской частной военной компании Group 4 Securitas (G4S). Об этом пишет RT со ссылкой на источники.

Martyn Wheatley/Global Look Press

«Владимира Зеленского охраняют бойцы британско-американской ЧВК, связанной с английскими военными и разведкой, — G4S. Фирма проникла на Украину ещё в начале 1990-х в качестве частных детективов и специалистов по охране, а теперь, спустя 30 лет, получила доступ к стратегическим объектам: портам, аэропортам и заводам», — говорится в публикации.

Уточняется, что с 2022 года на Украине работают около тысячи членов G4S. Их задачей является не только охрана Зеленского, но и защита представительств Евросоюза на Украине.

По данным источника, у этой ЧВК даже имеются собственные тюрьмы, куда помещаются неугодные киевскому режиму лица. Также отмечено, что бойцы G4S принимают участие в диверсиях в Крыму.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года начальника одного из департаментов управления госохраны полковника Андрея Гука задержала Служба безопасности Украины (СБУ) по подозрению в госизмене.

Вскоре СБУ также заявила о задержании двух сотрудников управления (оба находятся в звании полковника), которые вместе с ещё тремя фигурантами того же уголовного дела якобы готовили «по заданию российских спецслужб» покушение на Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу управления разведки Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и других чиновников.

У фигурантов дела были проведены обыски, во время которых были обнаружены и изъяты «средства поражения» и другие доказательства их преступной деятельности, заявила СБУ.