Москва, 7 апреля, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Банк России может разместить российский флаг на новых банкнотах. Об этом в ответе на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития сообщил директор департамента наличного денежного обращения Центробанка Василий Прокофьев.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Представитель ЦБ отметил, что предложение экспертов «будет рассмотрено при разработке новой модификации банкнот».

«Сообщаем, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь требует выпуска новой модификации банкнот», ― процитировало «РИА Новости» Прокофьева.

С инициативой обязать банки наносить на рублевые банкноты наряду с государственным гербом РФ российский флаг выступил глава Института социально-экономического анализа и программ развития Андрей Шуриков. Он обосновал своё предложение тем, что денежные знаки «обладают колоссальным пропагандистским потенциалом».

Как сообщало ИА Регнум, с предложением вернуть на банкноты российский флаг как один из главных государственных символов страны к председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной Институт социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) обратился в феврале. Директор института Андрей Шуриков уверен, что наличие двух главных государственных символов на банкнотах будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан.

Отмечается, что денежные знаки не только выполняют функцию средства обращения, но и фактически являются визитной карточкой государства, отражающей его культуру, традиции и историю. Поэтому содержание нанесённых изображений имеет большое значение. Кроме того, указал Шуриков, нанесение государственных флагов на денежные знаки является нормальной международной практикой.

Также автор инициативы напомнил, что на российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска изображался государственный флаг.

В конце 2025 года в России в обороте появится обновленная купюра номиналом 1000 рублей. Символом для новой банкноты в ходе онлайн-голосования был выбран скоростной пассажирский теплоход «Метеор». На лицевой стороне банкноты будут изображены виды Нижнего Новгорода.