Москва, 7 апреля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Водитель грузового автомобиля «Газель» не справился с управлением и влетел в подземный переход на станции «Парк Победы» на Кутузовском проспекте в Москве из-за скользкой дороги и лысой резины. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Михаил Терещенко/ТАСС

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой. Также установлено, что на автомобиле установлена летняя резина», — говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного ГУ МВД также отметили, что пострадавших в результате данного ДТП нет.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 апреля грузовая «Газель» на скорости влетела в подземный переход в метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте по направлению в Московскую область. Автомобиль получил сильные повреждения, его кузов смяло и снесло потолком перехода.

Водителю удалось покинуть автомобиль самостоятельно, а пассажира зажало в кабине. Из-за происшествия вход в метро был заблокирован. На месте работают сотрудники оперативных служб.