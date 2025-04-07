Орел, 7 апреля, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Сын председателя Орловской областной думы Дмитрий Музалевский подписал контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командир орловской «Бригады Катукова» Денис Орлов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«С начала СВО Дмитрий Музалевский активно занимался волонтерской деятельностью, а сейчас решил сам лично взять оружие в руки и встать на защиту Родины», — написал Орлов.

По его словам, Музалевский-младший был дружинником «Бригады Катукова» и с момента начала спецоперации трудился в госпиталях приграничья.

Также контракт подписал общественный деятель в сфере здравоохранения и глава региональной научной медицинский библиотеки Михаил Байбаков.

Как передавало ИА Регнум, ранее супруга депутата Госдумы Олега Колесникова и член законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова подписала контракт и отправилась на СВО вслед за мужем.

По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, участие российских депутатов в спецоперации ломает устоявшиеся в народе стереотипы об их желании бороться лишь за голоса избирателей.