Москва, 7 апреля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. К декабрю 2025 года средняя зарплата россиян увеличится на 57% по сравнению с январскими значениями. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Средняя заработная плата во втором полугодии 2025 года по отношению к первому полугодию 2025 года увеличится, в этом у меня нет никаких сомнений. Прежде всего, это связано с повышением минимального размера оплаты труда. В этом году МРОТ вырос на 16,6%. Также своё позитивное влияние окажет выплата новогодних премий в декабре 2025 года», — отметил он в беседе с «Газета.RU».

Балынин также напомнил, что средняя зарплата россиян в январе 2025 года на 19% превысила аналогичный показатель предыдущего года, составив около 89 тыс. рублей. При этом, по прогнозу эксперта, к декабрю данный показатель достигнет примерно 140 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта в России назвали самые высокооплачиваемые профессии, среди которых оказались дата-сайентисты и DevOps-инженеры из сферы IT, зарплаты которых составляют в среднем 250 тыс. (–6% за год) и 235 тыс. рублей (–7%) в месяц соответственно.

За ними следуют брокеры, зарплаты которых составляют в среднем 200 тыс. рублей (+38%). Также в список наиболее высокооплачиваемых профессий вошли агенты по недвижимости — 174 тыс. рублей (+26%) и геологи с геодезистами — 150 тыс. рублей (+23% и +13% соответственно). Далее следуют программисты — 148,2 тыс. рублей (+8%), прорабы — 144,5 тыс. рублей (+20%) и курьеры — 138,3 тыс. рублей (+25%).

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реальные заработные платы россиян постоянно растут, в том числе и в новых регионах, где идут боевые действия. Он подчеркнул, что за последние год-два зарплаты в реальном исчислении выросли более чем на 15%.