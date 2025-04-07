Москва, 7 апреля, 2025, 10:13 — ИА Регнум. Полицейские и сотрудники ФСБ задержали 15 человек, которые с помощью технологии подмены номеров помогали телефонным мошенникам обманывать российских граждан. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram-канале.

Вадим Ахметов/URA. RU/ТАСС

Обыски и задержания, отметила она, прошли одновременно в нескольких регионах: в Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, Чувашии, Башкирии и Ставропольском крае. Правоохранители изъяли оборудование, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи, документы и другие предметы, важные для следствия.

«В результате полицейские пресекли деятельность 15 фигурантов, которые обеспечивали работу узлов связи», — проинформировала Волк.

Она пояснила, что в марте правоохранители узнали о 28 сим-боксах и двух сим-банках, работавших в пяти российских регионах. Злоумышленники располагали 7 тыс. абонентских номеров, а для обеспечения голосовых вызовов использовали виртуальные серверы, зарегистрированные в Европе. Серверы позволяли объединять группы сим-боксов и удалённо управлять ими.

Представитель МВД добавила, что её коллеги задействуют искусственный интеллект для обработки больших массивов данных. Таким образом они вычисляют расположение сетей, которыми пользуются злоумышленники, и собирают информацию об их деятельности.

Уголовные дела, уточнила Волк, возбуждены по статье 159 УК РФ, «Мошенничество». В отношении задержанных избраны различные меры пресечения, устанавливаются соучастники противоправной деятельности и потерпевшие.

В марте Волк сообщила, что соучастников украинских телефонных мошенников задержали в Татарстане, благодаря чему удалось пресечь деятельность сети узлов связи. Представитель МВД пояснила, что злоумышленники из-за границы звонили россиянам, предлагали продлить договор с оператором мобильной связи и таким образом получали код доступа для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». После этого аферисты оформляли на граждан кредиты, а для возврата средств просили перевести деньги на якобы безопасные счета.

Волк добавила, что обслуживание оборудования для подмены телефонных номеров — это соучастие в целой серии преступлений, совершённых в составе международной организованной группы. Подобные деяния наказываются длительным тюремным заключением, напомнила она.