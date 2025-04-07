Москва, 7 апреля, 2025, 10:10 — ИА Регнум. Во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, пытаются исказить роль СССР в Победе над фашизмом. Об этом 7 апреля в приветствии участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил президент России Владимир Путин.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе», ― указал российский лидер.

Глава государства в связи с этим отметил особое значение искреннего стремления сотен людей внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, их сплочённости, верности правде.

«Отрадно, что форум стал доброй традицией, и сегодня он вновь объединяет на своей площадке представителей общественных, поисковых, волонтёрских организаций и, конечно, координаторов «Бессмертного полка» из разных городов России и многих зарубежных государств. Сотни тысяч людей во всём мире по зову сердца принимают участие в масштабных шествиях «Бессмертного полка», в реализации других патриотических, творческих, информационных проектов», ― сообщил президент.

Российский лидер пожелал участникам форума успехов в этом благородном деле.

Как передавало ИА Регнум, Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчёркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.

В сентябре прошлого года президент России указал на то, что в последние годы зарубежные политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. Он отнёс этот вопрос к сфере безопасности страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы достаточно давно происходит в Прибалтике, в Польше и в ряде других стран ЕС, и с этим необходимо «очень жёстко бороться». Министр добавил, что реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада. По его словам, страны голосуют против резолюции о недопустимости героизации нацизма, которую РФ вместе с союзниками вносит в Генассамблею ООН. Он выразил уверенность в том, что как сейчас, так и в дальнейшем подобные попытки «не увенчаются успехом».

Президент США Дональд Трамп в январе заявил, что мир не должен забывать о вкладе России в победу во Второй мировой войне ценой жизней 60 млн человек. При этом американский лидер посчитал, что «Россия помогла США» победить в этом конфликте, хотя американцы открыли второй фронт лишь в 1944 году.

Ирландский журналист Чей Боуз 23 января в ответ на слова Трампа о роли СССР и США во Второй мировой заявил, что Советский Союз принёс несравнимую жертву для победы в той войне, а США лишь помогли, получив свои вложения назад. По его словам, вклад СССР не только в численности жертв, но и в несгибаемой силе духа советского народа.