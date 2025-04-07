Москва, 7 апреля, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность японской неправительственной организации «Ассоциация по вопросам северных территорий». Об этом сообщили в ведомстве 7 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным Генпрокуратуры, организация, которая позиционирует себя как независимая и неправительственная, финансируется преимущественно из бюджетных средств государства. Также НПО является спонсором общенационального движения Японии за возвращение «северных территорий» ― так в стране называют российские острова Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду. Кроме того, участники ассоциации публично заявляют о непризнании над этими территориями юрисдикции России.

«Ассоциация финансирует исследования и участвует в разработке новых методик по возвращению островов под суверенитет Японии <…> организует практические семинары и занятия, направленные на популяризацию реваншистского движения», ― говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в состав консультативного совета НПО входят представители японских организаций «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» и «Союз за возвращение Северных территорий», уже признанных в РФ нежелательными.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Минюст России включил в перечень нежелательных организаций «Союз за возвращение Северных территорий» («Союз борьбы за возвращение Северных территорий», организация, признанная в РФ нежелательной).

В апреле 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Было установлено, что на протяжении длительного времени союз формировал негативное мнение о России. Такая деятельность в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов, указали в ведомстве. По данным Генпрокуратуры, цель организации — отторжение от России части её территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды).

Япония продолжает публично именовать Курильские острова — как минимум Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — своими территориями. Москва неоднократно напоминала японскому правительству о том, что входящие в состав Сахалинской области Южные Курилы советские войска заняли в результате Курильской десантной операции в ходе войны с Японией — союзницей нацистской Германии. Япония 2 сентября 1945 года подписала акт о капитуляции.