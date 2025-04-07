Анкара, 7 апреля, 2025, 09:55 — ИА Регнум. Турция временно прекратит поставки лимонов за рубеж из-за холодной погоды. Решение направлено на удовлетворение внутреннего спроса, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление турецкого министерства торговли.

Elena Mayorova/Global Look Press

Экспорт лимонов будет ограничен с 8 апреля «в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке», следует из заявления.

В министерстве уточнили, что заморозки наступили в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны. Указано также, что при необходимости будут приняты дополнительные меры.

В основном Турция поставляет за границу лимоны и мандарины. Их доля в экспорте цитрусовых составляет 70%. Ещё 15% приходится в структуре поставок на апельсины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее турецкие экспортёры цитрусовых отмечали, что сталкиваются с трудностями на самом крупном для них российском рынке из-за увеличивающейся конкуренции со стороны других государств. В качестве новых серьёзных конкурентов были названы Китай и Азербайджан.