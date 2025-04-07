Москва, 7 апреля, 2025, 09:36 — ИА Регнум. Основные слушания по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании в пользу государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего с 2024 года активами аэропорта Домодедово, состоятся 14 мая. Рассмотрение иска пройдёт в Арбитражном суде Москвы, следует из данных картотеки арбитражных дел.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Следующее заседание: 14 мая 2025 года в 12:00 (мск)», ― указано в карточке дела.

Суд в Московской области 30 января наложил арест на активы компаний, принадлежащих группе «Домодедово». Под обеспечительные меры попали акции и доли в юридических лицах, в числе их бенефициаров числятся Дмитрий Каменщик и Валерий Коган.

Как передавало ИА Регнум, Генеральная прокуратура РФ потребовала взыскать 100% долей компании «ДМЕ холдинг» в доход государства. Причиной иска стал тот факт, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под контролем резидентов иностранных государств. Иск ведомство подало к 32 структурам аэропорта, его владельцу Дмитрию Каменщику (Турция, ОАЭ) и председателю наблюдательного совета Валерию Когану (Израиль). Документ был зарегистрирован в суде 28 января.

Генпрокуратура также потребовала признать недействительными решения о редомициляции ряда компаний группы. Отмечалось, что с 2002 по 2016 год «ДМЕ лимитед» принадлежала двум гражданам острова Мэн — Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%). Структуры аэропорта Домодедово попали под контроль резидентов иностранных государств Каменщика и Когана. Компания «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой являлся Каменщик, приобрела 100% «ДМЕ лимитед» в октябре 2016 года. Фактический контроль через Каменщика осуществлял Коган.

Арбитражный суд Московской области 1 февраля ввёл внешнее управление в отношении московского аэропорта Домодедово. Решение принято по заявлению Генпрокуратуры РФ. Работой воздушной гавани будет управлять Росавиация. Суд обязал обеспечить представителю ведомства доступ к деятельности юридического лица, включая всю документацию.