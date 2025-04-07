Санкт-Петербург, 7 апреля, 2025, 09:28 — ИА Регнум. Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр более не значится учредителем петербургской компании «Арсенал Инвест». Весь его бизнес находится в Донецке, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на регистрационные документы.

Vladimir Sindeev/Global Look Press

Фирму «Арсенал Инвест», отметило агентство, Александр Янукович учредил в Санкт-Петербурге в мае 2014 года. Кроме того, 51-летнему бизнесмену принадлежат ещё две компании, зарегистрированные в Донецке. Это основанная в 2006 году «МАКО Ходинг» и дочерняя по отношению к ней «Кепитал Билдинг Корпорейшен».

Деятельность фирм связана с арендой и управлением недвижимым имуществом, строительством жилых и нежилых зданий, а также розничной торговлей в неспециализированных магазинах.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году Александр Янукович получил российское гражданство. Украину он покинул в феврале 2014 года. Сын бывшего украинского президента включён в санкционные списки Евросоюза, США, Великобритании и других стран.