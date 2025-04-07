Берлин, 7 апреля, 2025, 09:14 — ИА Регнум. В Германии наблюдается усиление панических настроений среди граждан из-за опасений масштабного военного конфликта на территории Европы. Об этом сообщило немецкое издание Focus.

Julian Stratenschulte/Global Look Press

Отмечается, что немцы начали активно приобретать товары первой необходимости и организовывать отпуска.

«Я планирую свой отпуск в этом году, так как не уверена, что в следующем не будут падать бомбы», ― поделилась жительница Германии Майя Бауэр.

Другая женщина Мириам Редляйн рассказала, что из-за страха большой войны в Европе начала собирать «тревожный чемодан» на случай чрезвычайной ситуации. Туда она положила спальный мешок и туристическое снаряжение, включая портативную газовую плиту, транзисторный радиоприемник на батарейках, запасные батарейки, лекарства, консервы, теплую одежду.

Издание напомнило, что немецкий историк Зенке Найтцель в конце марта высказал предположение, что лето 2025 года может стать последним мирным летом для жителей Германии. Такие выводы он сделал из-за возможного расширения украинского конфликта на другие регионы Европы.

«Это абстрактный страх, который проник в повседневную жизнь немцев. Мир, безопасность, процветание ― то, что было естественным для многих людей в этой стране, пошатнулось, и это произошло ещё до предупреждений Найтцеля», ― говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и всей Европы в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве.

Еврокомиссар по обороне и космосу литовец Андрюс Кубилюс заявил 11 марта, что Еврокомиссия призывает все страны Европы начать «готовиться к войнам». По его словам, Россия якобы «в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО».

Российские официальные власти неоднократно отмечали, что страна не несёт ни для кого угрозы. Так, президент Владимир Путин заявил, что утверждения Запада о якобы имеющихся у России планах после конфликта на Украине напасть на Европу — это чушь и бред. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркивал глава государства.

Также Путин неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Российский лидер подчеркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

Глава комитета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель 23 марта отметил, что заявления о том, что Россия собирается напасть на Евросоюз, настолько же абсурдны, как и вера в то, что мужчина в платье является женщиной, и похожи на проявление сектантства.

Россия не собирается нападать на Германию, но будет реагировать на возможные шаги Берлина, направленные на милитаризацию, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.