Минск, 7 апреля, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Водитель микроавтобуса Евгений Манько, задержанный на белорусском пропускном пункте «Брест» с партией взрывчатки, заявил, что не знал, какой груз он перевозит.

Белорусская таможенная служба

«Мой товарищ из Эстонии <…> обратился ко мне. Никаких вообще у меня там мыслей о том, что он может меня как-то подставить или ещё что-то, даже не было», ― заявил водитель в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам Манько, им воспользовались, даже не подумав о том, что может произойти с ним, его семьёй, ещё с кем-то.

Мужчина рассказал, что он специализируется на перевозках из Европы в Белоруссию и Россию. Последний заказ на перевозку ему передал знакомый из Эстонии по имени Роман. Заказчик действовал от имени некоего Ивана, который, по информации Манько, собирался переоборудовать микроавтобус в автодом. Других подробностей водитель не знал.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля белорусские таможенники задержали 580 кг взрывчатки, которую в малотоннажном грузовике Mercedes пытались провезти из Польши в Россию. Отмечалось, что это крупнейшая партия в истории республики.

По данным Государственного таможенного комитета Белоруссии, ввезённая через белорусско-польскую границу взрывчатка далее должна была транспортироваться в Россию. Специалисты заподозрили, что с машиной что-то не так, при её сканировании. При углублённом осмотре оказалось, что пустоты в полу и стенках фургона заполнены мягким материалом. Экспертиза установила, что это пентаэритриттетранитрат — мощное взрывчатое вещество.

Водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о провозе взрывчатых веществ через границу (ч. 2 ст. 333-1 УК РБ). Ему грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время белорусские следователи устанавливают других лиц, причастных к нелегальной транспортировке взрывчатки.