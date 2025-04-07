Донецк, 7 апреля, 2025, 08:15 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю сорвали свыше 200 террористических атак беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Евгений Биятов/РИА Новости

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 216 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», ― уточнили в ведомстве.

Отмечается, что три беспилотника самолётного типа перехватили в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. Украинские дроны вели разведку местности вблизи гражданских складов хранения горюче-смазочных материалов.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 19 беспилотников ВСУ. 13 БПЛА самолётного типа уничтожили над акваторией Азовского моря, четыре беспилотника — над Краснодарским краем и по одному — над Брянской областью и Крымом.

В ночь на 6 апреля средства ПВО армии России нейтрализовали 11 украинских БПЛА. Восемь дронов из этого числа сбили в небе над Ростовской областью, два над Курской и ещё один — над Белгородской.

За неделю, с 17 по 24 марта, в ДНР удалось предотвратить 185 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Дроны ВСУ система «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила над Донецком и Макеевкой. Взрывотехники обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. В результате никто не пострадал, ущерба гражданской инфраструктуре не допущено.