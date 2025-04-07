Краснодар, 7 апреля, 2025, 08:10 — ИА Регнум. Беспилотник, сбитый средствами ПВО, упал на железную дорогу в Тимашевском районе Краснодарского края. Об этом 7 апреля сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Один из беспилотников, который был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО), упал на железнодорожное полотно между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко. В результате повреждения получили железная дорога и контактная сеть.

«Пострадавших нет, возгорания не произошло. На месте работает аварийная бригада РЖД, привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска», — уточняет оперштаб.

На месте падения дрона работают 27 человек и семь единиц техники. На период проведения работ движение поездов идет в объезд поврежденного участка, задержек движения составов нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 19 беспилотников ВСУ. Из них 13 БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре беспилотника — над Краснодарским краем и по одному — над Брянской областью и Крымом.

В ночь на 6 апреля средства ПВО армии России нейтрализовали 11 украинских БПЛА. Восемь дронов из этого числа сбили в небе над Ростовской областью, два над Курской и еще один — над Белгородской.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате атаки никто не пострадал.