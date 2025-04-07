Москва, 7 апреля, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Мошенники нашли новый способ обмана россиян, используя QR-коды, встраивая в них ссылки на поддельные ресурсы и дубликаты официальных порталов государственных услуг. Об этом пишут «Известия».

ИА Регнум

Отмечается, что особую популярность набирают объявления якобы от «старших по подъезду» с просьбой проголосовать по актуальным вопросам, сканируя QR-код.

По данным издания, некоторые жители уже стали жертвами таких объявлений. При сканировании кода пользователь перенаправляется на фальшивый сайт, где его просят либо пройти регистрацию, либо сразу перевести деньги на указанные цели.

На деле же мошенники либо мгновенно получают денежные средства, либо получают доступ к личной информации граждан, которую впоследствии используют для мошеннических действий.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, советуется воздержаться от сканирования подозрительных QR-кодов или тщательно проверять URL-адреса сайтов, на которые они ведут.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России сообщили, что мошенники, чтобы украсть деньги и получить доступ к личным данным, могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги. Для оплаты они предлагают поддельные QR-коды.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан РФ от кибермошенничества. Благодаря принятому закону у россиян появятся новые инструменты для защиты от злоумышленников. Например, все абоненты смогут отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а все звонки от фирм будут маркироваться. Кроме того, россияне смогут запретить выдавать на свое имя SIM-карты без личного присутствия.

Ранее, 5 марта, Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Глава государства также отмечал, что за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры, и призвал искать новые методы для противодействия угрозам в сфере кибербезопасности.