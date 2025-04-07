Москва, 7 апреля, 2025, 07:48 — ИА Регнум. Работу ряда зарубежных провайдеров хостинга, подлежащих исполнению закона о «приземлении», может ограничить Роскомнадзор, принимая во внимание риски для российских ресурсов. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба ведомства изданию «Известия».

Часть зарубежных компаний не выполнили требования законодательства РФ, а именно закона № 236-ФЗ. Они должны были открыть на территории России филиал / представительство / российское юридическое лицо, разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти.

Ряд зарубежных компаний эти требования не выполнил, продолжая вместе с тем оказывать услуги хостинга для российских организаций. Сумма штрафов за неисполнение обязанностей в отношении зарубежных хостинг-провайдеров превысила 400 млн рублей. рублей.

Среди таких компаний — Amazon Web Services, Hetzner, Network Solutions, WPEngine, HostGator, Ionos, DreamHost, FastComet, GoDaddy, Bluehost, DigitalOcean, Kamatera. Их работа может быть ограничена на территории России, и они не смогут оказывать услуги хостинга. В ведомстве также подчеркнули, что организации, которые размещают свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с серьезными угрозами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Роскомнадзор (РКН) не собирается отслеживать действия пользователей интернета и собирать данные о посещениях ими запрещенных сайтов. После опубликования приказа РКН в некоторых СМИ появились сообщения о том, что сбор такого рода данных якобы позволит определить, как часто абонент посещает заблокированные сайты, и вести за ним «тотальную слежку».