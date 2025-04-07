Москва, 7 апреля, 2025, 07:28 — ИА Регнум. Российские танкисты группировки «Север» уничтожили огневые позиции украинских военных, сорвав ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом утром 7 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ. Кадр из видео

«Экипажи танковых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» точечными выстрелами уничтожили огневые позиции пулеметных расчетов ВСУ, сорвав ротацию вражеских подразделений на харьковском направлении специальной военной операции», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Там отметили, что танкисты работали с закрытой огневой позиции с помощью осколочно-фугасных снарядов. Все враждебные цели были успешно уничтожены, что подтвердили операторы БПЛА, уточнили в Минобороны.

Экипажи танков круглосуточно помогают российским штурмовикам в зоне спецоперации, уничтожая боевую технику ВСУ, подчеркнули в военном ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Минобороны сообщило, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки российских войск «Юг» уничтожил ночью опорный пункт украинских формирований на дзержинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

2 апреля войска российской группировки «Запад» ликвидировали беспилотником самолетного типа «Молния» расчет дронов, пункт размещения личного состава и бронетехнику противника в Харьковской области.

28 марта российские военные освободили от украинской армии населённый пункт Красное Первое в Харьковской области. Также позднее в Минобороны подтвердили освобождение села Гоголевка в приграничье Курской области.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев позднее в этот же день заявил, что освобождение села Красное Первое позволит выровнять линию фронта на этом направлении. По его словам, армия России продолжает расширять зону контроля на правом берегу реки Оскол.