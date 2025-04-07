Военные преступления на территории Суджанского района Курской области совершали боевики 252-й отдельного батальона киевской территориальной обороны под командованием майора Тополенко, а впоследствии — старшего лейтенанта Литвиненко, сообщили ТАСС 7 апреля в российских силовых структурах. О первом командовавшем известно, что он — уроженец Донецка, неоднократно судим, военнослужащими управлял, находясь далеко за пределами суджанского приграничья. В конце 2024 года Тополенко прострелил себе ногу, оформив членовредительство как «боевое ранение». Таким известием ознаменован новый, 1138-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Суджа

Как уточнили ТАСС в силовых структурах, Тополенко и Литвиненко сейчас проживают в Киеве, а большая часть личного состава этого батальона территориальной обороны уничтожена российскими бойцами.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин называл ужасающими преступления ВСУ в отношении мирных жителей в селах Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Коренево и других населённых пунктах Курской области.

О том, что с 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей региона и ещё 500 получили ранения, ему доложили 21 марта в ходе оперативного совещания в Курске. По фактам этих и других преступлений возбуждено более 730 уголовных дел, а на основании уже собранных доказательств к длительным срокам лишения свободы осуждены десятки украинских военнослужащих.

Тем временем подразделения морской пехоты группировки «Север» продолжают зачистку лесных массивов в курском приграничье. По словам бойцов, в лесах до сих пор встречаются разрозненные группы киевских боевиков, которые абсолютно не владеют обстановкой.

«Общее продвижение «северян» в Курской области составило свыше 6900 метров, уничтожено две единицы вражеской бронетехники», — сообщает 7 апреля Telegram-канал группировки.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 72,3 тысячи военнослужащих, информировало 6 апреля Минобороны. А «РИА Новости», основываясь на данных группировки войск «Север», а также опираясь на данные о стоимости техники из открытых источников, подсчитало, что ВСУ на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.